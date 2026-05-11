बाबिल खान मलयालम सिनेमा में करेंगे डेब्यू

बाबिल खान चले साउथ की राह, इस दिग्गज निर्देशक की फिल्म में आएंगे नजर

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm May 11, 202612:19 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान को आखिरी बार फिल्म 'लॉगआउट' (2025) में देखा गया था। फैंस लंबे समय से उनकी आगामी परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, खबर है कि बाबिल अपने अभिनय करियर में एक रोमांचक और नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका यह सफर उन्हें बॉलीवुड नहीं, बल्कि साउथ की राह पर ले जाएगा। इसके लिए बाबिल ने फिल्म निर्माता बाबू जनार्दनन से हाथ मिलाया है।