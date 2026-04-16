राजामौली की 'बाहुबली' अब एनिमेशन में, 120 करोड़ की फिल्म ऐनीसी फेस्टिवल में मचाएगी धूम

'बाहुबली: द इटर्नल वॉर' का बजट 120 करोड़ रुपये

इस प्रोजेक्ट में प्रभास और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार अपनी आवाज दे रहे हैं। इसका संगीत एमएम कीरवानी ने तैयार किया है। यह 120 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट के साथ दो हिस्सों में बन रही एक बड़ी फिल्म है। इसे भारत के अब तक के सबसे बड़े एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। ऐनीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचने से, 'बाहुबली: द इटर्नल वॉर' को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकती है। साथ ही, यह अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने और दुनियाभर में फिल्म रिलीज करने के नए अवसर भी खोलेगी।