'बाहुबली द एपिक' का तीसरे दिन भी जलवा कायम, प्रभास ने इस मामले में तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को पहले दिन से दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बाहुबली द एपिक' ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने स्पेशल स्क्रीनिंग में 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे। रिलीज के पहले दिन इसने 9.65 करोड़ रुपये से शुरुआत की और अब 'बाहुबली द एपिक' की कुल कमाई 24.10 करोड़ रुपये हो गई है।

रिकॉर्ड

प्रभास ने इस मामले में तोड़ा रिकॉर्ड

प्रभास अभिनीत 'बाहुबली द एपिक' को हिंदी पट्‌टी के दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इसी की बदौलत फिल्म ने 2015 में रिलीज 'बाहुबली' के हिंदी संस्करण के पहले वीकेंड कलेक्शन (22.35 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिाया है। भारत में दोबारा रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म के मुकाबले 'बाहुबली द एपिक', अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कारोबारी दिनों में फिल्म किस तरह से कमाल करती है।