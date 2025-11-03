'बाहुबली द एपिक' का तीसरे दिन भी जलवा कायम, प्रभास ने इस मामले में तोड़ा रिकॉर्ड

'बाहुबली द एपिक' का तीसरे दिन भी जलवा कायम, प्रभास ने इस मामले में तोड़ा रिकॉर्ड
क्या है खबर?
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म की फिल्म 'बाहुबली' जब 2015 में रिलीज हुई, तो उसने पूरे भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की। कुछ साल बाद 2017 में प्रभास अभिनीत इस फिल्म की दूसरी किस्त 'बाहुबली 2' रिलीज हुई, जिसने पहली किस्त से ज्यादा बड़ी सफलता हासिल की। फिल्म के 10 साल पूरे होने की खुशी में, राजामौली ने दोनों किस्तों को मिलाकर 'बाहुबली द एपिक' बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है।
कमाई
'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को पहले दिन से दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बाहुबली द एपिक' ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने स्पेशल स्क्रीनिंग में 1.15 करोड़ रुपये कमाए थे। रिलीज के पहले दिन इसने 9.65 करोड़ रुपये से शुरुआत की और अब 'बाहुबली द एपिक' की कुल कमाई 24.10 करोड़ रुपये हो गई है।
रिकॉर्ड
प्रभास ने इस मामले में तोड़ा रिकॉर्ड
प्रभास अभिनीत 'बाहुबली द एपिक' को हिंदी पट्टी के दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इसी की बदौलत फिल्म ने 2015 में रिलीज 'बाहुबली' के हिंदी संस्करण के पहले वीकेंड कलेक्शन (22.35 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिाया है। भारत में दोबारा रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म के मुकाबले 'बाहुबली द एपिक', अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कारोबारी दिनों में फिल्म किस तरह से कमाल करती है।