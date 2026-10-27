नहीं रहे 'CID' के निर्माता बीपी सिंह, 77 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
'CID' और 'आहट' जैसे मशहूर टीवी धारावाहिकों के निर्माता बीपी सिंह का मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
टेलीविजन जगत में यह खबर अशोक पंडित ने साझा की है। उन्होंने बताया कि सिंह का निधन अचानक हुआ है और यह टीवी की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।
सिर्फ निर्माण और निर्देशन ही नहीं, सिंह ने 'CID' में डीसीपी शमशेर सिंह चित्राले का किरदार भी निभाया था।
टीवी की दुनिया में सिंह का रहा अहम योगदान
सिंह के धारावाहिकों ने थ्रिलर शोज के लिए नए मानक स्थापित किए। वह इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।
इस दौरान उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में काफी सम्मान हासिल किया। अशोक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे 'एक महान इंसान और एक प्यारे दोस्त' थे।
सिंह का अंतिम संस्कार 28 अक्टूबर को होगा। उनके निधन पर फैंस और साथी कलाकार उनके योगदान को याद कर रहे हैं, खासकर 'CID' के लिए, जिसका दूसरा सीजन पिछले साल ही खत्म हुआ था।