नहीं रहे 'CID' के निर्माता बीपी सिंह, 77 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

सिंह के धारावाहिकों ने थ्रिलर शोज के लिए नए मानक स्थापित किए। वह इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।

इस दौरान उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में काफी सम्मान हासिल किया। अशोक ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे 'एक महान इंसान और एक प्यारे दोस्त' थे।

सिंह का अंतिम संस्कार 28 अक्टूबर को होगा। उनके निधन पर फैंस और साथी कलाकार उनके योगदान को याद कर रहे हैं, खासकर 'CID' के लिए, जिसका दूसरा सीजन पिछले साल ही खत्म हुआ था।