'पति पत्नी और वो दो' फिल्म पर बेवफाई के आरोप? निर्देशक मुदस्सिर अजीज ने बताई सच्चाई मनोरंजन May 11, 2026

आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिश्तों को अपने अलग नजरिए से दिखाने की वजह से आजकल काफी चर्चा में है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो तीन महिलाओं के बीच उलझा हुआ है। कुछ लोगों ने फिल्म पर बेवफाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, लेकिन निर्देशक मुदस्सिर अजीज इस बात से इनकार करते हैं। उनका साफ कहना है कि उनकी फिल्मों में कभी भी धोखा देने को सही नहीं बताया गया है, बल्कि उनकी फिल्मों में महिलाएं हमेशा अपने फैसले खुद लेती हैं। मुदस्सिर अजीज ने कहा, "मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो बेवफाई को सही ठहराए।"

उन्होंने यह भी कहा कि उनके किरदारों को अपने हर काम के असली नतीजे भुगतने पड़ते हैं।