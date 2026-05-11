'पति पत्नी और वो दो' फिल्म पर बेवफाई के आरोप? निर्देशक मुदस्सिर अजीज ने बताई सच्चाई
आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिश्तों को अपने अलग नजरिए से दिखाने की वजह से आजकल काफी चर्चा में है। आयुष्मान खुराना इस फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो तीन महिलाओं के बीच उलझा हुआ है। कुछ लोगों ने फिल्म पर बेवफाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, लेकिन निर्देशक मुदस्सिर अजीज इस बात से इनकार करते हैं। उनका साफ कहना है कि उनकी फिल्मों में कभी भी धोखा देने को सही नहीं बताया गया है, बल्कि उनकी फिल्मों में महिलाएं हमेशा अपने फैसले खुद लेती हैं। मुदस्सिर अजीज ने कहा, "मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जो बेवफाई को सही ठहराए।"
उन्होंने यह भी कहा कि उनके किरदारों को अपने हर काम के असली नतीजे भुगतने पड़ते हैं।
आयुष्मान की मुख्य भूमिका, 15 मई को रिलीज होगी फिल्म
आयुष्मान के अलावा, फिल्म में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, वमिका गब्बी, विजय राज और तिग्मांशु धुलिया भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। आयुष्मान को इस फिल्म के लिए तैयार करने में 3 बार स्क्रिप्ट सुनाई गई। उन्होंने तो तीसरी बार कहानी पूरी होने से पहले ही फिल्म के लिए हामी भर दी थी। 2019 की फिल्म का यह सीक्वल इसी साल 15 मई को रिलीज होने वाला है। पहले यह मार्च में रिलीज होनी थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई।