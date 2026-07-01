आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का ऐलान

आयुष्मान खुराना होंगे यशराज फिल्म्स के अगले हीरो, नई फिल्म 'मुपापा' का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:44 pm Jul 01, 202601:44 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना के हाथ यशराज फिल्म्स की नई फिल्म लगी है और इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिल्म का शीर्षक 'मुपापा' रखा गया है, जिसका निर्माण YRF और पोशम पा पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं। आयुष्मान इसमें मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे। यह परियोजना YRF के CEO अक्षय विधानी द्वारा निर्मित होगी, जो पहले 'सैयारा'(2025) के निर्माता रहे चुके हैं। वहीं निर्देशन की कमान समीर सक्सेना ने संभाली है। निर्माताओं ने 'मुपापा' की रिलीज तारीख भी बता दी है।