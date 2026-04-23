आयुष्मान खुराना की बड़ी तैयारी, इस थ्रिलर फिल्म से दर्शकों का दहलाएंगे दिल

शूटिंग

आयुष्मान खुराना ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

वैरायटी इंडिया के अनुसार, परियोजना का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसमें आयुष्मान मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का नामकरण होना बाकी है, लेकिन इसे एक रोमांचक और दिल दहलाने वाली थ्रिलर कहानी बताया जा रहा है। अभिनेता ने अप्रैल के पहले हफ्ते में केरलम में चुपचाप फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उम्मीद है कि मई के आखिर तक यह पूरी हो जाएगी। समीर सक्सेना निर्देशन हैं, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'काला पानी' को निर्देशित किया था।