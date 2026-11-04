आयुष्मान खुराना को बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी, ऑडियो मैसेज भेजकर करोड़ों की मांग

तुषार और आयुष्मान को धमकी मिलने का यह मामला 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ के साथ हुई गोलीबारी की घटना के बाद आया है।

हाल ही में, अमिताभ बच्चन को धमकी मिलने के बाद बुलेटप्रूफ ग्लास के बीच रहते हुए अपने फैंस का अभिवादन करते देखा गया था।

इस स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है।