AICWA ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

AICWA का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा के लिए लगाई गुहार

लेखन ज्योति सिंह 06:35 pm Nov 03, 202606:35 pm

क्या है खबर?

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों और उनके परिवार के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा की मांग की। साथ ही, मुंबई को दोबारा 1990 के दशक वाले अंडरवर्ल्ड के दौर में जाने से रोकने की गुहार लगाई है। एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी कलाकार को डर के साए में काम नहीं करना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने बॉलीवुड में घटित हालिया घटनाक्रम का उदाहरण भी दिया।