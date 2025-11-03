आयुष्मान खुराना बनेंगे नए जमाने के प्रेम (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

सूरज बड़जात्या ने बदला 'प्रेम' का चेहरा; सलमान खान नहीं, आयुष्मान खुराना को सौंपी जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 03:30 pm Nov 03, 202503:30 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या कई साल से अपनी परिवारिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। सलमान खान काे 'प्रेम' के रूप में अमर भूमिका देने वाले वही हैं, और अब अपनी अगली फिल्म के लिए चर्चा में हैं। यह चर्चा तो काफी समय से है कि आयुष्मान खुराना, राजश्री प्रोडक्शन के साथ जुड़े हैं। ताजा अपडेट है कि अभिनेता इस फिल्म में नए प्रेम की जिम्मेदारी को निभाएंगे। आयुष्मान ने खुद इस बारे में बात की है।