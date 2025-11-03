सूरज बड़जात्या ने बदला 'प्रेम' का चेहरा; सलमान खान नहीं, आयुष्मान खुराना को सौंपी जिम्मेदारी

सूरज बड़जात्या ने बदला 'प्रेम' का चेहरा; सलमान खान नहीं, आयुष्मान खुराना को सौंपी जिम्मेदारी
फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या कई साल से अपनी परिवारिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। सलमान खान काे 'प्रेम' के रूप में अमर भूमिका देने वाले वही हैं, और अब अपनी अगली फिल्म के लिए चर्चा में हैं। यह चर्चा तो काफी समय से है कि आयुष्मान खुराना, राजश्री प्रोडक्शन के साथ जुड़े हैं। ताजा अपडेट है कि अभिनेता इस फिल्म में नए प्रेम की जिम्मेदारी को निभाएंगे। आयुष्मान ने खुद इस बारे में बात की है।
नया प्रेम बनकर दिल जीतने आएंगे आयुष्मान
मनीकंट्रोल से बातचीत में आयुष्मान ने कहा कि सलमान द्वारा निभाए गए प्रेम के किरदार में कदम रखना उनके लिए डराने वाला और रोमांचक दोनों हैं। जब उनसे प्रेम का किरदार निभाने पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "हां, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि, आप जानते हैं, हम और सूरज सर बीच में कहीं मिले, क्योंकि उन्हें मेरी शैली बहुत पसंद आई है, और मुझे भी तब से यही करना है। तो यह अच्छी जोड़ी होगी।"
आयुष्मान ने खुद को बताया भाग्यशाली
अभिनेता ने राजश्री बैनर संग जुड़ने पर कहा, "मेरा तर्क है कि मुझे अलग-अलग जॉनर को मिलाना है। मैं सब्जेक्ट को प्राथमिकता देने वाला इंसान हूं, इसलिए जो मुझे पसंद आता है, मैं उसे दर्शक की तरह पढ़ता हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे महान लेखकों और निर्देशकों संग काम करने का मौका मिला है।" बता दें कि आयुष्मान 'थामा' की सफलता का जश्न मना रहे हैं, जो हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना भी हैं।