'भूल भुलैया 4' को अभी से ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी शुरू, ताजा अपडेट कर देगा खुश
क्या है खबर?
साल 2007 में जब अक्षय कुमार की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' रिलीज हुई, तो उसने लोगों का दिल जीत लिया। फिर 2022 'भूल भुलैया 2' और 2024 में 'भूल भुलैया 3' रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में अक्षय की बजाए कार्तिक आर्यन नजर आए। अभिनेता को उसी तरह का प्यार मिला, जैसा लोगों ने अक्षय को दिया था। 'भूल भुलैया 4' पहले से तय है और अब निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म की कास्ट पर अपडेट दिया है।
बयान
अक्षय को वापस लाने की संभावना
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक अनीस ने 'भूल भुलैया 4' पर कहा, "कहानी पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमने BB2 और BB3 बनाई है, इसलिए हमें BB4 भी बनानी होगी। बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं हुआ है।" उन्होंने कहा, "रूह बाबा के रूप में कार्तिक आर्यन ने एक मजबूत छवि बनाई है। तो कार्तिक तो होना ही चाहिए।" इस दौरान उन्होंने अक्षय के फिल्म में होने पर बात की।
फिल्म
"यह बहुत अच्छा विचार है"
जब अनीस से पूछा गया कि क्या 'भूल भुलैया 4' में अक्षय की वापसी होगी तो उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छा विचार है। बीच में भूषण कुमार (निर्माता) और मेरी बात हुई थी और हमने चर्चा की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। नारंगी कपड़ों में अक्षय और काले कपड़ों में कार्तिक का एक-दूसरे के खिलाफ होना वाकई बहुत अच्छा लगेगा।" जाहिर है कि अगली किस्त में अक्षय और कार्तिक का साथ किसी तोहफे से कम नहीं होगा।