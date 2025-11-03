'भूल भुलैया 4' को अभी से ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी शुरू, ताजा अपडेट कर देगा खुश

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Nov 03, 202502:21 pm

क्या है खबर?

साल 2007 में जब अक्षय कुमार की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' रिलीज हुई, तो उसने लोगों का दिल जीत लिया। फिर 2022 'भूल भुलैया 2' और 2024 में 'भूल भुलैया 3' रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में अक्षय की बजाए कार्तिक आर्यन नजर आए। अभिनेता को उसी तरह का प्यार मिला, जैसा लोगों ने अक्षय को दिया था। 'भूल भुलैया 4' पहले से तय है और अब निर्देशक अनीस बज्मी ने फिल्म की कास्ट पर अपडेट दिया है।