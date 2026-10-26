आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' ने मचाया धमाल, वीकेंड में बटोरे इतने करोड़
मनोरंजन
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई जासूसी कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' ने अपने पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 19.45 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
फिल्म ने शुक्रवार को 4.10 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद शनिवार को इसकी कमाई बढ़कर 7.25 करोड़ हो गई। रविवार को इसने 8.10 करोड़ रुपये बटोरे।
कई दूसरी बड़ी फिल्मों के बीच भी इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
'उड़ता तीर' का चला जादू बरकरार
'उड़ता तीर' जासूसी थ्रिलर और कॉमेडी का मिला-जुला रूप है, जिसमें आयुष्मान और सारा मुख्य किरदारों में हैं।
इसकी अनोखी कहानी और दोनों सितारों की लोकप्रियता दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। ऐसा तब हो रहा है, जब फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली हैं और इस हफ्ते कई दूसरी बड़ी फिल्में भी सिनेमाघरों में आई हैं।