'आवारापन 2' से 'जन्नत 3' तक, क्या पुरानी यादें चमकाएंगी इमरान हाशमी का करियर?
क्या है खबर?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' उनकी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है। बतौर सोलो एक्टर ये उनके करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म है। इस बड़ी कामयाबी के साथ ही सिनेमाघरों में उनकी जबरदस्त वापसी की चर्चा तेज हो गई है। फिल्म की इस शानदार सफलता को देखते हुए निर्माता विशेष भट्ट ने फिल्म 'जन्नत 3' पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि इमरान का फ्लॉप दौर अब पीछे छूट चुका है।
वापसी
इमरान की रिकॉर्ड तोड़ वापसी
इमरान की 'आवारापन 2' ने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये कमाकर उनके साल 2013 से चले आ रहे लगातार फ्लॉप फिल्मों के सिलसिले को खत्म कर दिया है।
साल 2007 में आई पहली 'आवारापन' फिल्म अपने समय पर नहीं चली थी, लेकिन बाद में लोगों को बहुत पसंद आई और इसे कल्ट का दर्जा मिला।
'आवारापन 2' ने इसी पुरानी दीवानगी और पुरानी यादों का पूरा फायदा उठाया और इसकी कामयाबी अब इंडस्ट्री में एक मिसाल बन गई है।
उम्मीद
पुरानी यादें दिलाएंगी इमरान को एक और हिट?
'आवारापन 2' की बड़ी हिट के बाद इमरान हाशमी के लिए सफलता का नया रास्ता खुल गया है।
निर्माता विशेष भट्ट ने 'जन्नत 3' बनाने का ऐलान कर दिया है और इस पर काम शुरू हो चुका है। 'आवारापन' की तरह ही 'जन्नत' के लिए भी दर्शकों में बहुत प्यार और पुरानी यादें जुड़ी हैं। अगर पुरानी दीवानगी का ये फॉर्मूला दोबारा चला तो इमरान को एक और सुपरहिट फिल्म मिल सकती है।
कयास
'आवारापन 2' और 'जन्नत 3' के बाद 'राज' की वापसी पर भी चर्चा तेज
'आवारापन' और 'जन्नत' के बाद अब मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी 'राज' को भी दोबारा शुरू करने की पूरी गुंजाइश दिख रही है।
उधर प्रशंसक भी लंबे समय से इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं।
'राज' एक ऐसी सीरीज रही है, जिसमें हॉरर, बेहतरीन रोमांटिक संगीत, थ्रिल और रोमांस का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनाने का दम आज भी मौजूद है।
आगामी फिल्में
क्या जारी रहेगा इमरान की सफलता का दौर?
'आवारापन 2' की बड़ी कामयाबी के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इमरान की आने वाली फिल्मों को इसका कितना फायदा मिलता है। उनके पास फिलहाल 3 बड़ी फिल्में हैं।
इमरान जल्द ही आदित्य दत्त की 'गनमास्टर G9' में दिखेंगे, जो 27 नवंबर को रिलीज हो रही है। इसमें अपारशक्ति खुराना विलेन बने हैं।
साल 2027 में वो मयंक शर्मा की म्यूजिकल हॉरर फिल्म में दिखेंगे, वहीं अदिवी शेष संग तेलुगू स्पाई-एक्शन फिल्म 'G2' में भी इमरान अहम भूमिका निभाएंगे।
जानकारी
'आवारापन 2' की बड़ी जीत
'आवारापन 2' ने इमरान को सालों बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। हालांकि, ये सफलता उनके करियर की बड़ी वापसी का पहला अध्याय साबित होगी या नहीं, ये पूरी तरह उनकी आने वाली फिल्मों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।