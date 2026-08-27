'आवारापन 2' के बाद 'जन्नत 3', क्या चलेगा पुरानी यादों का जादू?

'आवारापन 2' से 'जन्नत 3' तक, क्या पुरानी यादें चमकाएंगी इमरान हाशमी का करियर?

लेखन नेहा शर्मा 01:35 pm Aug 27, 202601:35 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' उनकी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है। बतौर सोलो एक्टर ये उनके करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म है। इस बड़ी कामयाबी के साथ ही सिनेमाघरों में उनकी जबरदस्त वापसी की चर्चा तेज हो गई है। फिल्म की इस शानदार सफलता को देखते हुए निर्माता विशेष भट्ट ने फिल्म 'जन्नत 3' पर काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि इमरान का फ्लॉप दौर अब पीछे छूट चुका है।