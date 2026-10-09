'आवारापन 2' OTT पर रिलीज हुई

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' OTT पर आई, कब-कहां देख सकेंगे फिल्म?

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Oct 09, 202610:14 am

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है। यह रोमांटिक एक्शन-थ्रिलर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आई थी। करीब 2 महीने बाद दर्शक इसे OTT पर देख सकते हैं। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। महज 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर से लगभग 217.62 करोड़ रुपये बटोरे और बॉक्स ऑफिस पर 300 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा कमाया। इसके बाद 'आवारापन 2' को सुपरहिट घोषित किया गया।