'आवारापन 2' तय समय पर होगी रिलीज

'आवारापन 2' को किसी का डर नहीं, इमरान हाशमी ने फिल्म की रिलीज पर की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Aug 05, 202610:00 am

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आवारापन 2' का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि फिल्म अपनी तय रिलीज तारीख (14 अगस्त) से टल सकती है, क्योंकि निर्माता उसी दिन रिलीज हो रही सनी देओल की 'बटवारा 1947' से टकराव नहीं चाहते। हालांकि, अब निर्माताओं ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉक्स ऑफिस पर टकराव होने के बावजूद सीक्वल तय समय पर आएगी।