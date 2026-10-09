जानिए किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इमरान हाशमी की 'अवारपन 2'?
'अवरपन 2' अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। इसमें इमरान हाशमी पहली फिल्म के करीब 20 साल बाद शिवम पंडित के किरदार में वापस लौटे हैं।
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिशा पटानी भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म ने दुनियाभर में 213.01 करोड़ रुपये से ज्यादा की अच्छी कमाई की।
इस फिल्म की OTT रिलीज का एलान पहली फिल्म के हिट गाने 'तेरा मेरा रिश्ता' की पुरानी यादें ताजा करते हुए किया गया था।
'अवरपन 2' ने भारत में कमाए 150.59 करोड़
दुनियाभर में फिल्म को भले ही खूब पसंद किया गया, लेकिन 'अवरपन 2' भारत में उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहां इसने 150.59 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
विशेष भट्ट ने इस फिल्म को निर्मित किया है। इसमें शबाना आजमी और पूरण गब्बी जैसे कलाकार भी सहायक भूमिका में नजर आए हैं।
अब शिवम की कहानी देखना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इसके लिए आपको सिनेमाघर का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।