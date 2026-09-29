'एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, खतरे में आया 'अवतार' का रिकॉर्ड

'एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर' सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस चार्ट्स में टॉप पर है। UK और आयरलैंड में इसने 5.5 मिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर शुरुआत की।

चीन के वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर भी यह 12.5 मिलियन डॉलर के साथ सबसे आगे रही। वहीं, भारत में फिल्म ने तीन दिनों में 22.45 करोड़ रुपये (नेट) का कमाई की है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 60 मिलियन डॉलर और उत्तरी अमेरिका से 26 मिलियन डॉलर पहले ही आ चुके हैं, जिससे लग रहा है कि 'अवतार' का रिकॉर्ड तोड़ना अब फिल्म के लिए बिल्कुल संभव है!