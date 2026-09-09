'एवेंजर्स डूम्सडे' ने रचा इतिहास, रिलीज से 100वें दिन कमाए इतने अरब

सिर्फ पहले दिन की बात करें तो, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने 1,000 प्रीमियम सिनेमाघरों से 16.5 मिलियन की कमाई कर ली। यह 'डेडपूल एंड वुलवरिन' की प्री-सेल कमाई से लगभग दोगुनी है।

अगस्त के मध्य तक ही इसने 35 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके तुरंत बाद 3.79 अरब का आंकड़ा भी पार कर गई।

फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि इसकी ओपनिंग जबरदस्त होगी (करीब 260-300 मिलियन डॉलर की डोमेस्टिक कमाई और शायद 1 बिलियन डॉलर का ग्लोबल डेब्यू), भले ही यह ओपनिंग डे पर 'ड्यून: पार्ट थ्री' से टकराए।