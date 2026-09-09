'एवेंजर्स डूम्सडे' ने रचा इतिहास, रिलीज से 100वें दिन कमाए इतने अरब
मार्वल की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। यह फिल्म अपनी रिलीज से करीब 100 दिन पहले ही 3.79 अरब के टिकट प्री-सेल का आंकड़ा छूने वाली पहली मूवी बन गई है।
फिल्म को लेकर उत्साह जुलाई में ही शुरू हो गया था, जब जो और एंथनी रूसो ने इसका पहला ट्रेलर जारी किया था।
रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे सितारों को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक अभी से सीटें बुक करने में जुट गए हैं।
'एवेंजर्स: डूम्सडे' से 260-300 मिलियन डॉलर के डेब्यू की उम्मीद
सिर्फ पहले दिन की बात करें तो, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने 1,000 प्रीमियम सिनेमाघरों से 16.5 मिलियन की कमाई कर ली। यह 'डेडपूल एंड वुलवरिन' की प्री-सेल कमाई से लगभग दोगुनी है।
अगस्त के मध्य तक ही इसने 35 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया था और उसके तुरंत बाद 3.79 अरब का आंकड़ा भी पार कर गई।
फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि इसकी ओपनिंग जबरदस्त होगी (करीब 260-300 मिलियन डॉलर की डोमेस्टिक कमाई और शायद 1 बिलियन डॉलर का ग्लोबल डेब्यू), भले ही यह ओपनिंग डे पर 'ड्यून: पार्ट थ्री' से टकराए।