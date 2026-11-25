'एवेंजर्स: डूम्सडे' के ट्रेलर का नया कीर्तिमान

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का महा-रिकॉर्ड, 24 घंटे में डिज्नी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बना

लेखन ज्योति सिंह 07:02 pm Nov 25, 202607:02 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर भारत सहित पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह है। हाल ही में निर्माताओं ने इसका अंतिम ट्रेलर जारी किया था जिसने व्यूज के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है। 24 घंटे के अंदर करीब 56.3 करोड़ व्यूज के साथ, यह डिज्नी का अब तक का सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला ट्रेलर बन चुका है। वहीं, दुनियाभर की फिल्मों के ट्रेलर की सूची में इसे दूसरा स्थान मिला