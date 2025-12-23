'अवतार: फायर एंड एश' की कमाई में गिरावट

'अवतार: फायर एंड एश' की तूफानी कमाई में लगा ब्रेक, चौथे दिन हुआ इतना करोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Dec 23, 202510:21 am

क्या है खबर?

जेम्स कैमरून की फिल्मों को लेकर उम्मीदें काफी ऊंची रहती हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्में इस बात का सबूत हैं जिन्होंने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया है, बल्कि उन्हें सोचने-समझने की नई दिशा भी प्रदान की है। उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'अवतार' की दोनों किस्ते, खासतौर पर 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। तीसरी और हालिया रिलीज किस्त 'अवतार: फायर एंड एश' वैसा जादू चलाने में थोड़ा पीछे रह गई है। जानिए फिल्म की ताजा कमाई।