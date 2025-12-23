'अवतार: फायर एंड एश' की तूफानी कमाई में लगा ब्रेक, चौथे दिन हुआ इतना करोबार
क्या है खबर?
जेम्स कैमरून की फिल्मों को लेकर उम्मीदें काफी ऊंची रहती हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्में इस बात का सबूत हैं जिन्होंने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया है, बल्कि उन्हें सोचने-समझने की नई दिशा भी प्रदान की है। उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'अवतार' की दोनों किस्ते, खासतौर पर 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। तीसरी और हालिया रिलीज किस्त 'अवतार: फायर एंड एश' वैसा जादू चलाने में थोड़ा पीछे रह गई है। जानिए फिल्म की ताजा कमाई।
कमाई
'अवतार: फायर एंड एश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'अवतार: फायर एंड एश' ने वीकेंड पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कारोबारी दिनों में आते ही कमाई में गिरावट देखने को मिली है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन भारत में लगभग 8.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। इस कमाई के साथ, 'अवतार: फायर एंड एश' का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 75.75 करोड़ रुपये हो गया है। इसने पहले दिन 19 करोड़, दूसरे दिन 22.5 करोड़ और तीसरे दिन 25.75 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म
'अवतार: फायर एंड एश' के बारे में
जेम्स की यह साइंस-फिक्शन एडवेंचर फिल्म 'अवतार' फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त है। पहली फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी, जबकि दूसरी किस्त 2022 में सिनेमाघरों में आई थी। 'अवतार: फायर एंड एश' में सैम वर्थिंगटन, जोई सल्डाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट की अपने पिछले किरदारों के साथ वापसी हुई है। इस फ्रैंचाइजी की चौथी और पांचवीं किस्त की घोषणा भी हो चुकी है, जिन्हें 2029 और 2031 में रिलीज किया जाएगा।