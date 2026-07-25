जानें 'अवतार आंग' फिल्म कब होगी रिलीज?

इस फिल्म में एरिक नाम ने आंग की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेसिका माटेन (कटाारा), रोमन जरगोसा (सोक्का), डियोन क्वान (टोफ) और स्टीवन येउन (फायर लॉर्ड जुको) भी अहम किरदारों में हैं।

केन जियोंग को आप कैबेज मर्चेंट की भूमिका में देखेंगे। आप अभी पैरामाउंट प्लस पर 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ इसे देख सकते हैं।

इसके अलावा, यह भी जान लीजिए कि 9 अक्टूबर को 'अवतार: सेवन हेवन्स' नाम की एक बिल्कुल नई एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज हो रही है, जो इसी दुनिया पर बनी है।