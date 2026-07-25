जानें 'अवतार आंग' फिल्म कब होगी रिलीज?
मनोरंजन
अवतार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल नई फिल्म 'अवतार आंग: द लास्ट एयरबेंडर' अब पैरामाउंट प्लस पर आ गई है।
इस बार कहानी में हम बड़े हो चुके आंग और उनकी टीम अवतार को टगाह (डेव बतिस्ता) के साथ मिलकर एक ऐसा एयरबेंडिंग स्टाफ ढूंढते देखेंगे, जो शायद एयर नोमैड्स को फिर से एकजुट करने में काम आ सके।
'अवतार: सेवन हेवन्स' आ रहा है 9 अक्टूबर को
इस फिल्म में एरिक नाम ने आंग की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेसिका माटेन (कटाारा), रोमन जरगोसा (सोक्का), डियोन क्वान (टोफ) और स्टीवन येउन (फायर लॉर्ड जुको) भी अहम किरदारों में हैं।
केन जियोंग को आप कैबेज मर्चेंट की भूमिका में देखेंगे। आप अभी पैरामाउंट प्लस पर 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ इसे देख सकते हैं।
इसके अलावा, यह भी जान लीजिए कि 9 अक्टूबर को 'अवतार: सेवन हेवन्स' नाम की एक बिल्कुल नई एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज हो रही है, जो इसी दुनिया पर बनी है।