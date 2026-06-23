बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर' का तूफान, क्या सिनेमाघरों में लौटेगी रौनक?
आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में रौनक लौटने वाली है। यश 26 अगस्त को अपनी नई फिल्म 'टॉक्सिक' लेकर आ रहे हैं और इसके कुछ ही दिनों बाद यानी 4 सितंबर को 'मिर्जापुर: द मूवी' बड़े पर्दे पर उतरेगी।
ऐसी बड़ी फिल्मों का एक साथ आना कम ही होता है और माना जा रहा है कि ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ खींचेंगी, जिससे सुस्त पड़े माहौल में जान आ जाएगी।
'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर: द मूवी' का है ये बड़ा लक्ष्य
'टॉक्सिक' ने सिनेमाकॉन में दुनियाभर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को खूब प्रभावित किया है। यही वजह है कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है।
दूसरी ओर, OTT पर दर्शकों की पसंदीदा रही 'मिर्जापुर: द मूवी' अब सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है।
निर्माता को उम्मीद है कि यह फिल्म अपनी सीरीज के पुराने चाहने वालों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी और त्योहारों के सीजन से पहले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी।