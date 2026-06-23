बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर' का तूफान, क्या सिनेमाघरों में लौटेगी रौनक?

'टॉक्सिक' और 'मिर्जापुर: द मूवी' का है ये बड़ा लक्ष्य

'टॉक्सिक' ने सिनेमाकॉन में दुनियाभर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को खूब प्रभावित किया है। यही वजह है कि अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है।

दूसरी ओर, OTT पर दर्शकों की पसंदीदा रही 'मिर्जापुर: द मूवी' अब सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है।

निर्माता को उम्मीद है कि यह फिल्म अपनी सीरीज के पुराने चाहने वालों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी और त्योहारों के सीजन से पहले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करेगी।