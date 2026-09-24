ऑडिबल पर सुनें 'ओडिसीअस राइजिंग', एंडी सर्किस की दमदार आवाज में सुनाई देगी साइंस फिक्शन कहानी

'ओडिसीअस राइजिंग' कैप्टन ओडिसीअस की उस कोशिश को दिखाती है, जिसमें वे एक बड़े युद्ध के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं, पर इस बार यह सब कुछ सितारों के बीच हो रहा है।

इस कहानी को दमदार बनाने के लिए डॉल्बी एटमॉस का खास आवाज इस्तेमाल किया गया है। एंडी ने इस प्रोजेक्ट को "अद्भुत रचनात्मकता" कहा है।

वहीं ऑडिबल का कहना है कि उन्होंने साइंस-फिक्शन के कुछ बेहतरीन टैलेंट को इस कहानी के लिए एक साथ लाया है।