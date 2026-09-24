ऑडिबल पर सुनें 'ओडिसीअस राइजिंग', एंडी सर्किस की दमदार आवाज में सुनाई देगी साइंस फिक्शन कहानी
मनोरंजन
ऑडिबल एक नया ऑडियो एडवेंचर (ऑडियो एडवेंचर) 'ओडिसीअस राइजिंग' ला रहा है। इसमें होमर की जानी-मानी कहानी 'द ओडिसी' को एक अंतरिक्ष महागाथा के तौर पर फिर से गढ़ा गया है।
एड्रियन चाइकोव्स्की (एड्रियन चाइकोव्स्की) ने इसे लिखा है और एंडी सर्किस ने अपनी आवाज दी है। यह कहानी 25 फरवरी, 2027 से सुनाई जाएगी।
सितारों के बीच 'ओडिसीअस राइजिंग' में डॉल्बी एटमॉस का अनुभव
'ओडिसीअस राइजिंग' कैप्टन ओडिसीअस की उस कोशिश को दिखाती है, जिसमें वे एक बड़े युद्ध के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं, पर इस बार यह सब कुछ सितारों के बीच हो रहा है।
इस कहानी को दमदार बनाने के लिए डॉल्बी एटमॉस का खास आवाज इस्तेमाल किया गया है। एंडी ने इस प्रोजेक्ट को "अद्भुत रचनात्मकता" कहा है।
वहीं ऑडिबल का कहना है कि उन्होंने साइंस-फिक्शन के कुछ बेहतरीन टैलेंट को इस कहानी के लिए एक साथ लाया है।