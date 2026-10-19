टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान के घर की सुरक्षा
मनोरंजन
मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हुए एक चौंकाने वाले हमले के बाद, पुलिस ने सलमान खान के घर के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी है।
यह हमला तब हुआ जब टाइगर एक फुटबॉल स्टेडियम से निकल रहे थे और हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं।
गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के पास अब और भी ज्यादा जांच-पड़ताल की जा रही है, ताकि इलाके में सुरक्षा बनी रहे।
टाइगर का ड्राइवर हुआ घायल
7 गोलियां चलने से वहां हंगामा मच गया, जिसमें टाइगर का ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अपनी टीम के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हमलावरों को तुरंत पकड़ लिया।
इस हमले का संबंध बिश्नोई गैंग और सलमान के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी से है, जिसकी जड़ें 1998 के काला हिरण मामले में हैं।
अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।