टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बढ़ाई गई सलमान खान के घर की सुरक्षा

7 गोलियां चलने से वहां हंगामा मच गया, जिसमें टाइगर का ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अपनी टीम के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हमलावरों को तुरंत पकड़ लिया।

इस हमले का संबंध बिश्नोई गैंग और सलमान के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी से है, जिसकी जड़ें 1998 के काला हिरण मामले में हैं।

अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।