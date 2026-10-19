टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुंबई की सुरक्षा पर जताई गहरी चिंता, कही ये बात

जाने-माने अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में रविवार शाम करीब 7 बजे यह हमला हुआ।

घटना मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। टाइगर फुटबॉल मैच खेलकर घर लौट रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए।

बताया जा रहा है कि उनमें से 2 ने उनकी कार पर फायरिंग की, जबकि तीसरा बाइक पर ही बैठकर इंतजार कर रहा था।

इस हमले में उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। हालांकि, टाइगर खुद सुरक्षित हैं।