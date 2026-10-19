टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने मुंबई की सुरक्षा पर जताई गहरी चिंता, कही ये बात
मनोरंजन
जाने-माने अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने टाइगर श्रॉफ की कार पर हुए हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में रविवार शाम करीब 7 बजे यह हमला हुआ।
घटना मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। टाइगर फुटबॉल मैच खेलकर घर लौट रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए।
बताया जा रहा है कि उनमें से 2 ने उनकी कार पर फायरिंग की, जबकि तीसरा बाइक पर ही बैठकर इंतजार कर रहा था।
इस हमले में उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। हालांकि, टाइगर खुद सुरक्षित हैं।
सितारों ने उठाई सुरक्षा पर चिंता
शत्रुघ्न ने इस हमले को 'चौंकाने वाला, चिंताजनक हमला, धमकी, निशाना बनाना और फायरिंग' करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के नेता इस गंभीर मुद्दे को लेकर बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं।
निर्देशक राहुल ढोलकिया और अभिनेता रणवीर शौरी ने भी मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी चिंता जाहिर की है।