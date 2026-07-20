एटली ने की 'रामायण' के ट्रेलर जमकर तारीफ, रणबीर कपूर-साईं पल्लवी के अभिनय पर भी लुटाया प्यार
'जवान' के निर्देशक एटली, नितेश तिवारी की 'रामयण' के ट्रेलर को लेकर काफी उत्साहित हैं। नई दिल्ली में ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, उन्होंने इसे 'ग्रैंड, फ्रेश और मैजिकल' बताया।
उन्होंने एक्स (जो पहले ट्विटर था) पर निर्माता नमित मल्होत्रा और नितेश को उनकी विजन और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए सराहा।
एटली ने 'रामयण' की कास्ट की भी की तारीफ
एटली ने फिल्म की कास्ट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने यश को रावण के किरदार में 'लीथल' बताया, रणबीर कपूर को राम के किरदार में 'स्टनिंग' और साईं पल्लवी को सीता के किरदार में 'इथीरियल' कहा।
ट्रेलर को कॉमिक-कॉन सैन डिएगो में 20 जुलाई, 2026 को दिखाया जाएगा और 24 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा।
लॉन्च इवेंट के बाद एक लीक क्लिप सामने आई थी, लेकिन नमित और नितेश की एंटी-पायरेसी टीम ने उसे तुरंत रेडिट से हटा दिया।
'रामयण' दुनिया भर में इस दिन होगी रिलीज
'रामयण' दुनिया भर में इस साल दिवाली पर 6 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म 2 हिस्सों की कहानी की शुरुआत है, जो राम और सीता की रावण के खिलाफ महागाथा को दोबारा दिखाएगी, तो आगे और भी रोमांच का इंतजार है।