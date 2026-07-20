एटली ने की 'रामायण' के ट्रेलर जमकर तारीफ, रणबीर कपूर-साईं पल्लवी के अभिनय पर भी लुटाया प्यार

एटली ने फिल्म की कास्ट की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने यश को रावण के किरदार में 'लीथल' बताया, रणबीर कपूर को राम के किरदार में 'स्टनिंग' और साईं पल्लवी को सीता के किरदार में 'इथीरियल' कहा।

ट्रेलर को कॉमिक-कॉन सैन डिएगो में 20 जुलाई, 2026 को दिखाया जाएगा और 24 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा।

लॉन्च इवेंट के बाद एक लीक क्लिप सामने आई थी, लेकिन नमित और नितेश की एंटी-पायरेसी टीम ने उसे तुरंत रेडिट से हटा दिया।