मोहनलाल का 'विशु' पर तोहफा, 'अथी मनोहरम' में दिखेगा पुलिसिया टशन और भक्ति का अनूठा मेल
मनोरंजन
मोहनलाल की नई फिल्म 'अथी मनोहरम' का नाम और पोस्टर विशु के शुभ मौके पर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में मोहनलाल एक बार फिर पुलिस की वर्दी में दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में सबरीमाला के तीर्थयात्रियों की झलक भी दिख रही है, जिससे लगता है कि फिल्म में भक्ति का पुट भी होगा।
'अथी मनोहरम' की शूटिंग जनवरी में शुरू हुई थी
इस फिल्म का निर्देशन थारुण मूर्ति संभाल रहे हैं, जो पिछले साल मोहनलाल के साथ 'थुडरम' में काम कर चुके हैं। 'अथी मनोहरम' की कहानी राथेश रवि ने लिखी है, वहीं संगीत जैक्स बेजॉय ने दिया है। फिल्म की शूटिंग जनवरी में केरल में शुरू हो चुकी है। मोहनलाल इस समय अपनी एक और फिल्म 'पैट्रियट' की शूटिंग में भी व्यस्त हैं। इसके साथ ही, उनकी बेटी विस्मया भी जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। ऐसे में, उनके फैंस के लिए आगे बहुत कुछ है जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं।