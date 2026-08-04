कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं 'इधयम मुरली'?

यह फिल्म 'इधयम मुरली' की कहानी कहती है, जिसमें हीरो अपनी अरेंज मैरिज से पहले अपनी पुरानी जिंदगी पर एक नजर डालता है।

उसके बचपन के प्यार से लेकर डॉक्टर अमुधा के साथ कालेज रोमांस तक और जुड़वां बहनों के लिए उलझे हुए अहसास भी कहानी का हिस्सा हैं।

उसकी प्रेम कहानी उसे अंतरिक्ष मिशन तक पहुंचा देती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें अनसुलझी ही रह जाती हैं।