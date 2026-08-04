कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं 'इधयम मुरली'?
7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर अथर्व मुरली की फिल्म 'इधयम मुरली' आ रही है। आकाश भास्करन के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक ड्रामा प्यार के उतार-चढ़ावों और खुद को जानने की कहानी दिखाती है।
ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में हंसी, दिल टूटने वाले पल और कुछ अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलेंगे।
क्या है फिल्म की कहानी?
यह फिल्म 'इधयम मुरली' की कहानी कहती है, जिसमें हीरो अपनी अरेंज मैरिज से पहले अपनी पुरानी जिंदगी पर एक नजर डालता है।
उसके बचपन के प्यार से लेकर डॉक्टर अमुधा के साथ कालेज रोमांस तक और जुड़वां बहनों के लिए उलझे हुए अहसास भी कहानी का हिस्सा हैं।
उसकी प्रेम कहानी उसे अंतरिक्ष मिशन तक पहुंचा देती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें अनसुलझी ही रह जाती हैं।
फिल्म में ये अभिनेता आएंगे नजर
अथर्व के अलावा फिल्म में प्रीति मुकुंदन, कायडू लोहर और मालविका मोहनान भी खास भूमिकाओं में नजर आएंगी।
फहाद फासिल का भी इसमें एक लंबा कैमियो है। फिल्म का संगीत थमन एस ने तैयार किया है, जबकि मनोज परमहंस और सीएच साई ने विजुअल्स (दृश्यों) को शानदार बनाया है।
नेटफ्लिक्स के लिए यह एक और शानदार पेशकश होगी।