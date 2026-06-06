अवॉर्ड शो के माहौल से परेशान शॉन पेन ने यूक्रेन में पाया 'असली सम्मान', बोले- सेल्फी ऊर्जा निचोड़ती है
ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवॉर्ड जीतने के बाद मशहूर अभिनेता शॉन पेन ने साफ कर दिया है कि अब उनका अवॉर्ड शो से मन भर गया है। उन्होंने इन शो को 'घबराहट पैदा करने वाला' बताया है। शॉन पेन का कहना है कि इन इवेंट्स में होने वाली दिखावे की बातचीत और सामाजिक माहौल उन्हें असहज कर देते हैं।
अपनी मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए उन्होंने अब एक अनोखा नियम बनाया है। वह ऐसे किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में जाने से बचते हैं, जहां 8 से ज्यादा लोग मौजूद हों। इस साल के 'गोल्डन ग्लोब्स' अवॉर्ड्स में शामिल होने के बाद उनका ये फैसला और भी मजबूत हो गया है।
कीव में शॉन पेन को मिला धातु का ऑस्कर
शॉन पेन को ऐसे आयोजनों में लगातार सेल्फी खींचना भी बिलकुल पसंद नहीं है, उन्होंने इसे 'ऊर्जा निचोड़ने वाला' करार दिया। इस साल ऑस्कर समारोह में जाने के बजाय उन्होंने कीव जाकर यूक्रेन को अपना समर्थन देने का फैसला किया, जो इस समय युद्ध की मार झेल रहा है। वहीं पर यूक्रेनियन रेलवे के ओलेक्जेंड्र पर्टसोव्स्की ने उन्हें एक खास ऑस्कर भेंट किया, जिसे युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई एक ट्रेन के धातु से बनाया गया था। पेन ने बाद में बताया कि दूर बैठकर यह समारोह देखना वाकई एक सुखद अनुभव था। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें एकेडमी अवार्ड्स का सही मायने में मजा आया।