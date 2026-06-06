अवॉर्ड शो के माहौल से परेशान शॉन पेन ने यूक्रेन में पाया 'असली सम्मान', बोले- सेल्फी ऊर्जा निचोड़ती है मनोरंजन Jun 06, 2026

ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर' का अवॉर्ड जीतने के बाद मशहूर अभिनेता शॉन पेन ने साफ कर दिया है कि अब उनका अवॉर्ड शो से मन भर गया है। उन्होंने इन शो को 'घबराहट पैदा करने वाला' बताया है। शॉन पेन का कहना है कि इन इवेंट्स में होने वाली दिखावे की बातचीत और सामाजिक माहौल उन्हें असहज कर देते हैं।

अपनी मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए उन्होंने अब एक अनोखा नियम बनाया है। वह ऐसे किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में जाने से बचते हैं, जहां 8 से ज्यादा लोग मौजूद हों। इस साल के 'गोल्डन ग्लोब्स' अवॉर्ड्स में शामिल होने के बाद उनका ये फैसला और भी मजबूत हो गया है।