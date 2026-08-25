यश ने 'टॉक्सिक' इवेंट में दिखाई हीरोपंती, कियारा आडवाणी को ऐसे बचाया कि लोग हुए हैरान

यश के इस बचाव वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और लोग उन्हें 'सच्चा जेंटलमैन' बता रहे हैं। फिल्म 'टॉक्सिक' में यश एक पारिवारिक कहानी में पिता और बेटे, दोनों के किरदार निभाते नजर आएंगे।

इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वासंथ भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगी।

यह फिल्म 26 अगस्त को 6 अलग-अलग भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।