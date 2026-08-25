यश ने 'टॉक्सिक' इवेंट में दिखाई हीरोपंती, कियारा आडवाणी को ऐसे बचाया कि लोग हुए हैरान
मनोरंजन
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के चेन्नई में हुए प्री-रिलीज इवेंट में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। स्टेज से एक धातु की वस्तु उछलकर पहली कतार में बैठी कियारा आडवाणी के बेहद करीब गिरी।
कियारा उस समय यश के साथ बैठी थीं। यश ने फौरन उन्हें अपने पीछे कर ढाल की तरह बचाया। उनके इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।
'टॉक्सिक' 26 अगस्त को होगी रिलीज
यश के इस बचाव वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और लोग उन्हें 'सच्चा जेंटलमैन' बता रहे हैं। फिल्म 'टॉक्सिक' में यश एक पारिवारिक कहानी में पिता और बेटे, दोनों के किरदार निभाते नजर आएंगे।
इस फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वासंथ भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगी।
यह फिल्म 26 अगस्त को 6 अलग-अलग भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।