‘रामायण’ के मंच पर दिल राजू ने कर दी बड़ी गलती, रणबीर कपूर को समझ बैठे रणवीर सिंह
मनोरंजन
हैदराबाद में 'रामायण' के बड़े प्री-रिलीज इवेंट में निर्माता दिल राजू ने मंच पर रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए गलती से उन्हें रणवीर सिंह बुला लिया।
उन्होंने तुरंत अपनी गलती ठीक की और रणबीर से माफी भी मांगी, लेकिन यह घटना इंटरनेट पर वायरल हो गई।
लोग इसे एक ईमानदार भूल बता रहे हैं और रणबीर की रणवीर से तुलना करने लगे हैं।
नितेश तिवारी की 'रामायण' 5 नवंबर, 2026 को होगी रिलीज
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' में रणबीर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण का किरदार निभाते दिखेंगे।
यह ऐतिहासिक फिल्म 2 हिस्सों में आ रही है। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दीपावली 2027 को आएगा।
सनी देओल और रवि दुबे भी इसमें अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।