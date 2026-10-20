‘रामायण’ के मंच पर दिल राजू ने कर दी बड़ी गलती, रणबीर कपूर को समझ बैठे रणवीर सिंह

हैदराबाद में 'रामायण' के बड़े प्री-रिलीज इवेंट में निर्माता दिल राजू ने मंच पर रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए गलती से उन्हें रणवीर सिंह बुला लिया।

उन्होंने तुरंत अपनी गलती ठीक की और रणबीर से माफी भी मांगी, लेकिन यह घटना इंटरनेट पर वायरल हो गई।

लोग इसे एक ईमानदार भूल बता रहे हैं और रणबीर की रणवीर से तुलना करने लगे हैं।