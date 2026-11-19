गौतम ने धनुष के साथ अपनी एक सेल्फी भी साझा की है। यह सेल्फी मामला बिगड़ने से ठीक पहले की बताई जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने सिर्फ एक सेल्फी लेने की बात कही थी, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया।

गौतम ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने तो बस एक सेल्फी मांगी थी।" 10 साल से धनुष के बड़े फैन रहे गौतम का कहना है कि इतने सालों बाद भी धनुष उनके लिए 'धनुष अन्ना' ही हैं।

उन्होंने लिखा, "मैं पिछले 10 सालों से धनुष अन्ना का फैन हूं।"