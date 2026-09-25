72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बंगाली सिनेमा का रहा जलवा, मृणाल सेन को दी गई श्रद्धांजलि
बंगाली सिनेमा के लिए यह एक बड़ा पल है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, अंजन दत्त और नील दत्त की 'चलचित्र एकॉन' ने मृणाल सेन को श्रद्धांजलि देते हुए सर्वश्रेष्ठ बंगाली फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है।
इसके साथ ही, सौरभ पालोधी की फिल्म 'ऑन्को की कठिन' को भी सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में अवॉर्ड मिला। इस श्रेणी में गीताश्री चक्रवर्ती, तपमोय देब और रिद्धिमान बनर्जी के शानदार अभिनय को सराहा गया।
अंजन बंधुओं ने सम्मान को सराहा
अंजन ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना बेहद गर्व की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हमने यह फिल्म स्वतंत्र रूप से मृणाल को अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के तौर पर बनाई थी। मुझे पता है कि वह (मृणाल) एक इंडी फिल्म के जरिए उन्हें सम्मानित किए जाने पर गर्व महसूस करते।"
वहीं, नील को देशभर से आए कलाकारों के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। युवा कलाकार भी बहुत खुश थे। बनर्जी ने अपनी जीत को 'सपना सच होने जैसा' बताया, तो देब ने कहा कि उन्हें इस जीत पर आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने समुदाय से मिले समर्थन से वह बहुत खुश हें।
ये जीत दिखाती हें कि बंगाली फिल्में और उनके बनाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी छाप छोड़ रहे हें।