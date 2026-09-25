72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बंगाली सिनेमा का रहा जलवा, मृणाल सेन को दी गई श्रद्धांजलि

अंजन ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना बेहद गर्व की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि हमने यह फिल्म स्वतंत्र रूप से मृणाल को अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि के तौर पर बनाई थी। मुझे पता है कि वह (मृणाल) एक इंडी फिल्म के जरिए उन्हें सम्मानित किए जाने पर गर्व महसूस करते।"

वहीं, नील को देशभर से आए कलाकारों के साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगा। युवा कलाकार भी बहुत खुश थे। बनर्जी ने अपनी जीत को 'सपना सच होने जैसा' बताया, तो देब ने कहा कि उन्हें इस जीत पर आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने समुदाय से मिले समर्थन से वह बहुत खुश हें।

ये जीत दिखाती हें कि बंगाली फिल्में और उनके बनाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी छाप छोड़ रहे हें।