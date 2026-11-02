एआर रहमान ने 'रामायण' के गानों पर बात की, जानिए क्या कहा

'रामायण' का पहला हिस्सा 5 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म का संगीत बेहद खास है, रहमान ने हंस जिमर के साथ मिलकर काम किया है, जो पहली बार किसी भारतीय फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं।

दोनों ने फिल्म को एक अंतरराष्ट्रीय अहसास देने की कोशिश की है। वहीं, रहमान का 'वंडरमेंट टूर' भी जारी है; उनका अगला शो 21 नवंबर को गुरुग्राम में होगा।