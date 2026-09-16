नीता अंबानी का वो हार जिसने सबको किया हैरान, बनने में लगे इतने साल

'अमरापाली भरतम' बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसे बनाने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा और 14 कारीगरों की टीम ने इस पर काम किया।

अमरापाली ज्वेल्स के सीईओ और क्रिएटिव डायरेक्टर, तरंग अरोड़ा ने बताया कि इसका हर टुकड़ा हाथ से बनाया गया है। इसे बनाते समय कोई पहले से तय डिजाइन नहीं था। पुराने और क्लासिक टुकड़ों को मिलाकर इसे एक खास लुक दिया गया है।

एक और मजेदार बात यह है कि पिछले नवंबर में जब सोनम कपूर गर्भवती थीं, तो उन्होंने भी इसी हार को आइवरी और गोल्ड अनारकली के साथ पहना था। इससे पता चलता है कि यह हार कितना वर्सटाइल है।