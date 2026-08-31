टॉम हॉलैंड ने 30 की उम्र में रचा इतिहास, इतना कमाकर बने तीसरे सबसे बड़े अभिनेता

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' लगातार 5 वीकेंड से सिनेमाघरों पर राज कर रही है। बीते वीकेंड पर फिल्म ने अकेले 2.11 अरब की कमाई की है।

दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई अब 233 अरब हो गई है। इसी के साथ यह अब तक की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और इसने 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को भी पीछे छोड़ दिया है।

नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म ने पहले ही 89.1 करोड़ की कमाई कर ली है।