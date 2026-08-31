टॉम हॉलैंड ने 30 की उम्र में रचा इतिहास, इतना कमाकर बने तीसरे सबसे बड़े अभिनेता
मनोरंजन
केवल 30 साल की उम्र में टॉम हॉलैंड अब तक के तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। इस सूची में वह जो सल्डाना और स्कारलेट जोहानसन के साथ टॉप पर आ गए हैं।
मार्वल फ्रैंचाइजी में स्पाइडर-मैन के रूप में उनका सफर एक बड़ा गेम चेंजर रहा है। उनकी हालिया फिल्म, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 233 करोड़ कमाए
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' लगातार 5 वीकेंड से सिनेमाघरों पर राज कर रही है। बीते वीकेंड पर फिल्म ने अकेले 2.11 अरब की कमाई की है।
दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई अब 233 अरब हो गई है। इसी के साथ यह अब तक की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है और इसने 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को भी पीछे छोड़ दिया है।
नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म ने पहले ही 89.1 करोड़ की कमाई कर ली है।