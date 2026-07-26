'रामायण' की टीम का अनोखा सरप्राइज, भारतीय प्रशंसकों को तोहफे में दिया गुलाबी कमल और 'सुनहरा शंख'

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 के मंच पर फिल्म 'रामायण' की टीम का एक बेहद खास अंदाज सुर्खियों में बना हुआ है। निर्माताओं ने भारतीय फैंस के लिए एक अनोखा सरप्राइज भेजते हुए उन्हें गुलाबी कमल के खूबसूरत डिब्बे में एक सुनहरा शंख भेंट किया है।

इस बेहद खूबसूरत तोहफे के साथ फिल्म के निर्माताओं की तरफ से एक खास नोट भी भेजा गया था। टीम के इस अनूठे और सांस्कृतिक अंदाज ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि इस सुनहरे शंख और गुलाबी कमल का फिल्म की कहानी या इसके किसी खास सीन से क्या गहरा जुड़ाव है।