'रामायण' की टीम का अनोखा सरप्राइज, भारतीय प्रशंसकों को तोहफे में दिया गुलाबी कमल और 'सुनहरा शंख'
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 के मंच पर फिल्म 'रामायण' की टीम का एक बेहद खास अंदाज सुर्खियों में बना हुआ है। निर्माताओं ने भारतीय फैंस के लिए एक अनोखा सरप्राइज भेजते हुए उन्हें गुलाबी कमल के खूबसूरत डिब्बे में एक सुनहरा शंख भेंट किया है।
इस बेहद खूबसूरत तोहफे के साथ फिल्म के निर्माताओं की तरफ से एक खास नोट भी भेजा गया था। टीम के इस अनूठे और सांस्कृतिक अंदाज ने सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि इस सुनहरे शंख और गुलाबी कमल का फिल्म की कहानी या इसके किसी खास सीन से क्या गहरा जुड़ाव है।
'रामायण: पार्ट 1' कब रिलीज होगी?
'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी सीता के किरदार में दिखेंगे। सनी देओल और काजल अग्रवाल भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म दिवाली, 2026 में रिलीज के लिए तय की गई है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली, 2027 में आएगा। े फिल्म का ट्रेलर SDCC में दिखाया गया था, लेकिन अभी तक इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया है।