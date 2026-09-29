BARC रेटिंग को लेकर केविन वाज ने जताई चिंता, फिक्की फ्रेम्स में कही ये बड़ी बात
फिक्की फ्रेम्स 2026 में, जियोस्टार के CEO केविन वाज ने सरकार से बार्क (BARC) दर्शकों की रेटिंग फिर से शुरू करने की अपील की। उनका कहना था कि इस डेटा के बिना ब्रॉडकास्टर और विज्ञापनदाताओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती, खासकर बड़े त्योहारी अभियानों के समय।
केविन ने इस बात पर जोर दिया कि आजकल जब कंटेंट टेलीविजन, स्ट्रीमिंग, मोबाइल और कनेक्टेड टीवी जैसे कई माध्यमों पर देखा जा रहा है, तो दर्शकों की सही संख्या जानना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
केविन ने हल्के ब्रॉडकास्टिंग नियमों का समर्थन किया
केविन ने हल्के ब्रॉडकास्टिंग नियमों की वकालत भी की और विज्ञापन पर लगी कड़ी पाबंदियां हटाने के हालिया फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने बताया कि भारत का मीडिया उद्योग तेजी से फल-फूल रहा है। पिछले साल यह 9% बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपये का हो गया, जिसमें अकेले डिजिटल मीडिया ने 1.1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
वह नए ट्रेंड्स को लेकर भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं, जैसे माइक्रो-ड्रामा और कनेक्टेड टीवी की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता, जिसके भारत में अब 20 करोड़ से ज़्यादा दर्शक हो चुके हैं।