BARC रेटिंग को लेकर केविन वाज ने जताई चिंता, फिक्की फ्रेम्स में कही ये बड़ी बात

केविन ने हल्के ब्रॉडकास्टिंग नियमों की वकालत भी की और विज्ञापन पर लगी कड़ी पाबंदियां हटाने के हालिया फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि भारत का मीडिया उद्योग तेजी से फल-फूल रहा है। पिछले साल यह 9% बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपये का हो गया, जिसमें अकेले डिजिटल मीडिया ने 1.1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

वह नए ट्रेंड्स को लेकर भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं, जैसे माइक्रो-ड्रामा और कनेक्टेड टीवी की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता, जिसके भारत में अब 20 करोड़ से ज़्यादा दर्शक हो चुके हैं।