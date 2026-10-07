अमेरिका में भारतीय निर्देशक की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप, ICE की कार्रवाई पर उठे सवाल

जैसे ही अराफत की हिरासत की खबर सामने आई, लोगों ने "अराफत को आजाद करो" नाम से एक ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया।

अभियान चलाने वाले समर्थक इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि अराफत स्टूडेंट वीजा पर थे और उनका इमिग्रेशन आवेदन भी लंबित था।

सवाल यह उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट वीजा और लंबित आवेदन होने के बावजूद ICE ने उन्हें क्यों रोका। फिलहाल यह अभियान उनकी तुरंत रिहाई की मांग कर रहा है।