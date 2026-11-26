पिछले सीजन का धमाकेदार अंत होने के बाद, अरशद वारसी और बरुण सोबती एक बार फिर धनंजय और निखिल के तौर पर लौटेंगे और इस बार वे एक और भी मुश्किल केस सुलझाते नजर आएंगे।

रिद्धि डोगरा, अनुप्रिया गोयनका, शरीब हाशमी और विशेष बंसल जैसे पुराने कलाकार भी वापसी कर रहे हैं।

इनके अलावा, सपना पब्बी एक नई जांच अधिकारी के रूप में इस शो से जुड़ेंगी। गौरव शुक्ला के निर्देशन में बना यह शो इस बार भी पौराणिक कथाओं और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अपने खास मिश्रण को बरकरार रखेगा।

अगर आपको पहले सीजन के दिमागी खेल पसंद आए थे, तो इस बार भी आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा।