बरुन सोबती की 'असुर 3' की रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देखें
मशहूर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 'असुर' का तीसरा सीजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खत्म होने के तुरंत बाद जुलाई 2027 में जियो हॉटस्टार पर आ रहा है।
इसकी सही तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दर्शक इसे 2027 की तीसरी तिमाही में आने की उम्मीद कर सकते हैं।
अरशद और बरुण की होगी शो में वापसी
पिछले सीजन का धमाकेदार अंत होने के बाद, अरशद वारसी और बरुण सोबती एक बार फिर धनंजय और निखिल के तौर पर लौटेंगे और इस बार वे एक और भी मुश्किल केस सुलझाते नजर आएंगे।
रिद्धि डोगरा, अनुप्रिया गोयनका, शरीब हाशमी और विशेष बंसल जैसे पुराने कलाकार भी वापसी कर रहे हैं।
इनके अलावा, सपना पब्बी एक नई जांच अधिकारी के रूप में इस शो से जुड़ेंगी। गौरव शुक्ला के निर्देशन में बना यह शो इस बार भी पौराणिक कथाओं और फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अपने खास मिश्रण को बरकरार रखेगा।
अगर आपको पहले सीजन के दिमागी खेल पसंद आए थे, तो इस बार भी आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा।