पुरस्कार विजेता संगीतकार एस्टेरिथ स्लोन का हुआ निधन, महज 26 की उम्र में ली आखिरी सांस
पुरस्कार विजेता ब्रिटिश संगीतकार एस्टेरिथ स्लोन का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने क्लासिकल संगीत को एक नई दिशा दी और अपनी प्रतिभा से कई बाधाओं को तोड़ा।
बचपन से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद, उनके संगीत को BBC सिंगर्स और पैराऑर्केस्ट्रा जैसे बड़े समूहों ने प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि उनकी रचनात्मकता ने सभी सीमाओं को पार कर दिया था।
मनोचिकित्सक और शोधकर्ता के तौर पर भी रहे एस्टेरिथ
एस्टेरिथ का संगीत पहचान, आध्यात्मिकता और पर्यावरण जैसे विषयों को गहराई से छूता था, जिसके लिए उन्हें BBC प्रॉम्स इंस्पायर जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले।
एक मनोचिकित्सक होने के साथ-साथ, वे एक शोधकर्ता भी थे, जिनके पास उच्च शैक्षणिक योग्यताएं थीं। उनके प्रयासों से कला और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
उनके दोस्तों और संस्थानों ने उन्हें सिर्फ एक असाधारण संगीतकार ही नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान और बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में याद किया है। एस्टेरिथ की विरासत आने वाले कई सालों तक महसूस की जाती रहेगी।