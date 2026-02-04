तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' का दमदार ट्रेलर जारी, देखकर कांप जाएगी रूह

लेखन ज्योति सिंह 06:14 pm Feb 04, 202606:14 pm

क्या है खबर?

तापसी पन्नू हमेशा से अलग तरह के किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिल्म 'अस्सी' में उन्होंने महिला वकील का दमदार किरदार निभाया है जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है, जो रेप पीड़िताओं की दबी चीखों और कई अपराधिक वारदातों को अपने साथ समेटे हुए है। फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होगी और इसका निर्माण अनुभव, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने किया है।