अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के संगीत, संस्कृति और सामूहिक चेतना में जुबीन का योगदान पीढ़ियों से चला आ रहा है।

उन्होंने लिखा, 'हमारे प्यारे जुबीन के जन्मदिन पर, मैंने जुबीन क्षेत्र पर काम के पहले चरण को मंजूरी दी, यह एक ऐसी जगह है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी यादों और विरासत को जिंदा रखेगी।'

15 करोड़ की मंजूरी के साथ, इस प्रोजेक्ट को लागू करने का बड़ा कदम उठाया गया है।