जुबीन गर्ग मामले में असम कैबिनेट करेगी हाई कोर्ट का रुख, इस करण लिया फैसला

बयान

परिवार के अनुरोध के बाद लिया गया फैसला

मनी कंट्रोल के मुताबिक, मुख्यमंत्री सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि यह फैसला गायक के परिवार के अनुरोध के बाद लिया गया है। हालांकि सरकार मौजूदा कोर्ट से संतुष्ट थी, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गर्ग मामले की सुनवाई के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद चीफ जस्टिस अगला कदम उठाएंगे।"