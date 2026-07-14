'टेंपल रेडर्स' में खुलेंगे मंदिरों से चोरी हुई मूर्तियों के हैरान कर देने वाले राज

आशुतोष ने बताया कि 'टेंपल रेडर्स' पर काम करते हुए उन्हें 'गुस्सा आया, दया भी आई और वह चिंतित भी हुए'। उन्होंने महसूस किया कि ये चोरियां कितनी बड़े पैमाने पर और आम हो चुकी हैं।

इस सीरीज में एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू और नाटकीय सीन्स को मिलाकर दिखाया गया है। इससे सिर्फ यह नहीं पता चलता कि ये अपराध कैसे होते हैं, बल्कि उन लोगों की कहानियां भी सामने आती हैं, जो हमारी खोई हुई मूर्तियों को वापस घर लाने के लिए जी-जान से जुटे हैं।