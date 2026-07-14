'टेंपल रेडर्स' में खुलेंगे मंदिरों से चोरी हुई मूर्तियों के हैरान कर देने वाले राज
मनोरंजन
'लगान' जैसी मशहूर फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर अब एक नई डॉक्यूड्रामा सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसका नाम है टेंपल रेडर्स।
यह 4 हिस्सों की सीरीज दिखाएगी कि कैसे मंदिरों की पवित्र मूर्तियां चोरी होकर दुनिया भर के बड़े कलेक्टर्स और म्यूजियम्स तक पहुंच जाती हैं।
आशुतोष ने इस सीरीज को निर्देशित किया है और राघव खन्ना ने इसे बनाया है।
'टेंपल रेडर्स' में इंटरव्यू और ड्रामे का मेल
आशुतोष ने बताया कि 'टेंपल रेडर्स' पर काम करते हुए उन्हें 'गुस्सा आया, दया भी आई और वह चिंतित भी हुए'। उन्होंने महसूस किया कि ये चोरियां कितनी बड़े पैमाने पर और आम हो चुकी हैं।
इस सीरीज में एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू और नाटकीय सीन्स को मिलाकर दिखाया गया है। इससे सिर्फ यह नहीं पता चलता कि ये अपराध कैसे होते हैं, बल्कि उन लोगों की कहानियां भी सामने आती हैं, जो हमारी खोई हुई मूर्तियों को वापस घर लाने के लिए जी-जान से जुटे हैं।