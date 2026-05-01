आशुतोष गोवारिकर को 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया

महोत्सव

महोत्सव के साथ पहले से जुड़े रहे हैं आशुतोष गोवारिकर

IFFI का आयोजन हर साल गोवा में होता है और गोवारिकर इससे पहले भी जुड़े रहे हैं। एक बयान में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, "IFFI के साथ गोवारिकर का जुड़ाव दशकों का रहा है। इसलिए यह नियुक्ति उनकी निरंतर भागीदारी का स्वाभाविक अगला कदम है। शुरुआती वर्षों में एक प्रतिभागी के रूप में रहने से लेकर हाल के संस्करणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तक, उनकी यात्रा महोत्सव और इसके विकास के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है।"