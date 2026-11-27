ANI से बात करते हुए अशोक ने मनोरंजन जगत के लोगों से पब्लिक समर्थन की कमी पर निराशा जताई।

उनके मुताबिक, इस विवाद पर लोगों को आकर अपनी राय रखनी चाहिए, ऐसा न होने पर उन्होंने पूछा, "हमारी इंडस्ट्री के लोग आगे क्यों नहीं आते?"

उन्होंने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। फिल्म जगत को आगे आकर इस पर स्टैंड लेना चाहिए और सीरीज का विरोध कर आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए।