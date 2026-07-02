अशनूर कौर के करोड़ों के आलीशान अपार्टमेंट में घुसा पानी, वीडियो साझा कर दिखाया हाल मनोरंजन Jul 02, 2026

'बिग बॉस 19' में अपनी पहचान बनाने वाली अशनूर कौर ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट का भारी बारिश के बाद का हाल दिखाया है।

वह इस स्थिति से काफी परेशान और हताश लग रही थीं और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से कही। उन्होंने लिखा, 'एक कार्यक्रम के लिए निकलना है और घर पर यह सब हो गया है।'

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पानी उनकी बालकनी और लिविंग रूम में घुस रहा है। वहीं, उनका स्टाफ पानी निकालने और फर्नीचर को बचाने की कोशिश कर रहा है।