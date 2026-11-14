अशनीर ग्रोवर बनेंगे 'पिच टू गेट रिच 2' में जज

करण जौहर और अक्षय कुमार संग जमेगी अशनीर ग्रोवर की जोड़ी, इस शो में बनेंगे जज

लेखन सयाली 01:30 pm Nov 14, 202601:30 pm

क्या है खबर?

भारतपे के पूर्व सह-संस्थापक और 'शार्क टैंक इंडिया' के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर एक बार फिर जज की कुर्सी पर नजर आ सकते हैं। खबरों के मुताबिक, वह जियोहॉटस्टार के रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच 2' में बतौर जज शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो वह करण जौहर, अक्षय कुमार और मलाइका अरोड़ा के साथ पैनल साझा करेंगे। माना जा रहा है कि अशनीर अपनी बिजनेस समझ से इस शो को और खास बना देंगे।