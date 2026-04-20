'आशा ताई' की याद में नम हुईं सबकी आंखें, गंगा घाट पर फूट-फूटकर रोईं पोती जनाई

मुंबई में 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाली दिग्गज गायिका आशा भोंसले की अस्थियां 20 अप्रैल को वाराणसी में गंगा की पावन धारा में विसर्जित की गईं। आशा ताई के बेटे आनंद भोंसले ने मोक्ष की नगरी वाराणसी के पवित्र गंगा तट पर अपनी मां की अस्थियां विसर्जित कीं। इस भावुक क्षण के दौरान आशा ताई की पोती जनाई भोंसले अपनी दादी को याद कर बेहद व्यथित नजर आईं और फूट-फूटकर रो पड़ीं।

भावुक पल काशी के घाटों पर नम आंखों से विदाई इस दौरान दिवंगत गायिका के परिवार के सदस्य काशी में मौजूद रहे, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ सुरों की मलिका को अंतिम विदाई दी। आशा भोंसले के अंतिम अनुष्ठान करते हुए उनके बेटे आनंद और पोती जनाई की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन भावुक क्लिप्स में देखा जा सकता है कि विधि-विधान पूरे करने के बाद ज़नाई भोंसले अपनी दादी की याद में खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।

अस्थि विसर्जन नाव पर सवार होकर आनंद भोंसले ने किया अस्थि विसर्जन अन्य झलकियों में दिवंगत गायिका के बेटे आनंद भोंसले गंगा नदी के किनारे प्रार्थना करते और उनकी अस्थियां विसर्जित करते नजर आए। परिवार के सदस्यों ने वाराणसी के एक घाट पर नाव में सवार होकर बीच गंगा में पूरे विधि-विधान के साथ इन अंतिम संस्कारों को संपन्न किया। इस दौरान की तस्वीरों में आनंद भोंसले हाथ जोड़कर अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए बेहद भावुक दिखाई दिए।

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